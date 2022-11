Bugatti Chiron

Classé dans : Supercar

À la fin des années 90, Volkswagen a racheté Bugatti avec un seul objectif : en faire l'un des meilleurs constructeurs de supercars. La première voiture construite par Bugatti sous l'égide de Volkswagen a été la légendaire Veyron, qui a fait ses débuts en 2005. La Veyron a rapidement montré à tous que la nouvelle Bugatti ne plaisantait pas, puisqu'elle a décroché le record de vitesse des voitures de série et l'a conservé pendant près de dix ans.





En 2016, Bugatti a décidé qu'il était grand temps de construire un successeur à la Veyron, ce qui a donné naissance à la Chiron. La Chiron avait d'énormes chaussures à remplir, mais en regardant ce que Bugatti a créé, il est clair que le constructeur automobile a construit un successeur digne de ce nom. Explorons dix faits intéressants qui montrent pourquoi la Chiron est une voiture si cool.

Les voitures Bugatti comptent parmi les voitures les plus impressionnantes

Les collectionneurs et les passionnés affirment que certaines voitures sont les plus impressionnantes. Et nombre d'entre elles portent l'écusson Bugatti. Une partie de cet attrait réside dans la riche histoire du constructeur et de son fondateur, Ettore Bugatti. Il n'a jamais construit ni conçu de voiture, mais leur a plutôt "donné naissance". Ce génie rebelle et visionnaire a apporté une touche artisanale aux automobiles. Avec ses talents de sculpteur, de sculpteur sur bois, de peintre et d'orfèvre, Bugatti était presque destiné à la grandeur.

Parmi les premiers modèles Bugatti, citons la Cigare de 1922, dotée de freins hydrauliques et d'un moteur huit cylindres qui lui permet de remporter la deuxième place au Grand Prix AFT. Le Type 32 arrive un an plus tard, avec ses roues couvertes et son design en forme d'aile. On la surnomme "le char d'assaut". Et la marque emblématique a continué à évoluer et à impressionner avec chaque nouveau modèle.

En 2002, Bugatti est prêt à se surpasser une fois de plus en introduisant le moteur 16 cylindres à quatre turbos dans la Veyron EB 16.4. Elle devient la voiture de série la plus chère de son époque et détient également le titre de voiture de série la plus rapide.

En parcourant le site Web de Bugatti, vous verrez quelques modèles, dont la Divo, la voiture noire, la Centodieci et l'EB 110.

Mais le modèle le plus impressionnant de la gamme actuelle est sans doute la Chiron, au style superbe.

Combien coûte une Bugatti Chiron ?

Si vous deviez acheter une Bugatti Chiron aujourd'hui, vous dépenseriez environ 3 millions d'euros. Une voiture aussi rapide n'est pas bon marché. Mais le prix de plusieurs millions de dollars ne sert pas seulement à couvrir le coût du moteur époustouflant et de l'exclusivité.

En plus d'être fabriquée avec une précision méticuleuse, la Bugatti Chiron est également assemblée à la main par 20 ouvriers dévoués. Et Bugatti insiste sur le fait que les designers collaborent avec les propriétaires pour créer une voiture qui correspond à leur personnalité.

Gamme de prix de la Bugatti Chiron

La Bugatti Chiron se décline en plusieurs traitements et variations. Il n'y a rien d'entrée de gamme dans cette voiture, mais la Chiron débute à 2,998 millions d'euros. Bien sûr, la personnalisation et les extras font grimper le prix d'achat plus près des 3,4 millions d'euros environ, ce qui en fait la voiture de série la plus chère.

Les autres modèles Chiron du constructeur de voitures de luxe affichent des prix encore plus élevés. Par exemple, la Chiron Sport se vend 3,3 millions d'euros, la Chiron Pur Sport 3,599 millions d'euros et la Chiron Super Sport 3,9 millions d'euros.

Bugatti souligne que ses supercars sont conçus pour l'agilité latérale, la vitesse élevée et le luxe extrême. En inscrivant autant de zéros sur votre chèque, vous achetez donc l'expérience Bugatti totale.

La Bugatti Chiron est-elle la voiture la plus rapide du monde ?

La Chiron détient le record de la voiture de série commerciale la plus rapide. Cette année, Bugatti a présenté la Chiron Super Sport 300+, et elle a dominé. Établissant un nouveau record, cette Chiron a atteint une vitesse de 490km/h.

Ce record peut faire l'objet d'un débat, car SSC a déclaré que sa Tuatara atteignait 530km/h. Mais à l'heure où nous écrivons ces lignes, ces vitesses ne sont ni vérifiées ni corroborées. La Bugatti Chiron conserve donc son titre de voiture de série la plus rapide.

Parmi les autres supercars, citons la Koenigsegg Agera RS, qui atteint 447km/h, et la Hennessey Venom GT, dont le record personnel est de 434km/h.

Mais il y a encore beaucoup à apprendre sur la Chiron. Continuez à lire pour voir de plus près sous le capot et dans l'habitacle de cette légende sur quatre roues.

Le moteur de la Bugatti Chiron est une bête.

La Chiron n'est pas pour les âmes sensibles. Lorsque vous regardez de plus près ce qui propulse cette supercar, vous vous rendez compte que vous êtes essentiellement attaché pour conduire une fusée terrestre.

Le moteur est un W16 de 8,0 litres quadri-turbo conçu pour une conduite ultra rapide et une puissance à couper le souffle. Il est fait de titane, de fibre de carbone, d'aluminium, de magnésium et d'autres matériaux rares résistant à la chaleur.

Et si ce n'est pas assez costaud pour vous, la rumeur veut que la Chiron SS de l'année prochaine soit encore plus monstrueuse.

Comme on pouvait s'y attendre, la consommation de carburant de ce puissant moteur est terrible, avec 17 litres/100km sur l'autoroute et 26L/100km en ville. Mais regardez les choses en face : si vous achetez une Bugatti Chiron, vous ne vous souciez probablement pas de payer l'essence.

La puissance et le couple de la Bugatti Chiron vont vous étonner.

Avec son moteur bestial et une transmission automatique à double embrayage à sept vitesses, la Bugatti Chiron (2021) est incroyablement puissante. Elle produit 1 479 ch et un couple de 1580 joules. Cette puissance permet à cette élégante supercar d'atteindre une vitesse de pointe de 420km/h.

Si vous passez à la Bugatti Chiron Super Sport, avec ses 16 cylindres (4 000 centimètres cubes) et ses quatre turbocompresseurs, vous obtiendrez une puissance impressionnante de 1 577 ch et un couple de 1600 joules. Ce modèle a également une ligne rouge de 7 100 tours/minute, un chiffre époustouflant. Et ce n'est même pas la Chiron la plus rapide.

La Chiron Super Sport 300+ est l'ultime maître de la vitesse. Bugatti affirme avoir optimisé l'aérodynamisme de la carrosserie pour réduire la traînée et améliorer la stabilité à grande vitesse. Et le moteur W16 de 8,0 litres ajoute 100 chevaux supplémentaires, permettant à la Super Sport 300+ de franchir la barre des 480km/h. C'est ce membre de la famille qui détient le record du monde de la voiture de série la plus rapide.

La Bugatti Chiron Super Sport fait le plein de sensations fortes.

La Bugatti Chiron Super Sport rend hommage à sa vitesse record. Mais cette version présente une carrosserie révisée pour l'aider à atteindre sa vitesse supérieure à la moyenne, rapporte Car and Driver. Avec l'aide du célèbre constructeur de châssis de course Dallara, Bugatti a allongé la plage arrière de 25 cm pour réduire la traînée.

Les tuyaux d'échappement ont également été déplacés du milieu vers les deux côtés du diffuseur arrière. Il y a même neuf trous au sommet de chaque aile pour permettre l'évacuation de la pression des passages de roue.

L'attention portée à ces détails et à bien d'autres permet à la Bugatti Super Sport de procurer des sensations fortes. Les propriétaires de Chiron qui aiment la vitesse et recherchent les sensations fortes optent pour la Super Sport lorsque la performance est leur priorité, grâce à ces améliorations et à l'augmentation de la puissance.

Bugatti Chiron 0-60 : Clignez des yeux et vous la manquerez.

Alors, à quel point l'accélération de la Chiron est-elle haletante ? Eh bien, si vous mettez 2,4 secondes à cligner des yeux, vous ne verrez pas cette voiture atteindre les 100km/h depuis l'arrêt. La Bugatti Chiron Pur Sport peut accélérer de 0 à 100 en moins de 2,3 secondes et atteindre les 200km/h en 5,9 secondes environ.

La bête Super Sport peut atteindre 440km/h, mais avec un limiteur de vitesse installé. Et elle peut brûler la terre à ces vitesses d'accélération intenses.

Bugatti Chiron : temps de 0 à 100

Lorsque les critiques se lancent dans l'essai de nouveaux engins, ils mettent généralement chaque voiture à l'épreuve. Et pour ceux qui ont testé la Bugatti Chiron, ce fut probablement une journée intense sur la piste. La Chiron peut passer de 0 à 160km/h en 4,4 secondes. Elle atteint 240km/h en 8,6 secondes et 320km/h en 15,7 secondes.

Ceux qui possèdent une Bugatti Chiron apprécient certainement ses prouesses sur le bitume et le doux son du moteur robuste sous son capot élégant. Mais cette supercar démente, croyez-le ou non, a encore plus à offrir que des performances et une vitesse qui donnent la chair de poule.

Une autre caractéristique célèbre de Bugatti est le luxe de classe mondiale, qui complète parfaitement la vitesse de la Chiron.

Bugatti Chiron Hermès : Une merveille en gestation depuis 3 ans

Avez-vous entendu parler de la Bugatti Chiron Hermès ? Cette supercar personnalisée est née de la vision du célèbre collectionneur de voitures californien Manny Khoshbin et d'une collaboration entre le fabricant français de produits de luxe Hermès et Bugatti. Il a fallu trois ans pour réaliser cette voiture, et le produit fini est tout simplement stupéfiant.

D'après Car and Driver, le modèle Hermès ultra-spécial déborde de style et est tout à fait unique par rapport aux autres Chiron. La voiture en édition limitée présente une peinture extérieure Hermès blanc cassé, un tissu en cachemire personnalisé sur les panneaux de porte intérieurs et une calandre en fer à cheval unique en son genre. Pour commémorer le projet, des badges de conception nouvelle parsèment l'habitacle.

La Bugatti Chiron Hermès démontre l'engagement du constructeur à concevoir des voitures haut de gamme selon les spécifications et les préférences personnalisées de ses clients. Et le fait d'avoir mis trois ans pour le faire prouve que ces voitures sont fabriquées de manière méticuleuse.

L'intérieur de la Bugatti Chiron : Entrez dans un tout nouveau monde

En montant à bord d'une Bugatti Chiron, vous aurez l'impression de pénétrer dans un tout nouveau monde. Avec des équipements spéciaux tels que l'éclairage LED et le toit Sky View, qui offre de grands panneaux de verre au-dessus des deux sièges, vous vous sentirez comme l'ultime VIP.

Pour Bugatti, l'intérieur de la Chiron est l'incarnation même de la fonction et de la beauté. Cette supercar propose un compteur de vitesse mécanique et des écrans réglables. Et chaque Chiron est équipée de cuirs et de métaux précieux triés sur le volet, conçus pour compléter avec précision le caractère unique du propriétaire de la voiture. Des gravures aux broderies, chaque détail est pris en compte lors de la production.

Dans le monde de l'ultra-luxe, des performances de précision et des records de vitesse, aucune autre voiture ne peut rivaliser avec la Bugatti Chiron. Ce n'est pas une supercar pour tout le monde, en raison de son prix élevé. Mais c'est sans aucun doute une œuvre d'art que tout le monde peut apprécier et respecter, même si c'est de loin.