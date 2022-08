Qu'est ce que le superéthanol E85 ?

Le superéthanol E85 est un carburant composé de 85 % d'éthanol et de 15 % d'essence. Il est produit à partir de betteraves à sucre ou de maïs et est destiné à être utilisé dans les moteurs flexfuel. En France, le superéthanol E85 est commercialisé sous le nom d'E85.

Présentation du superéthanol E85

Le superéthanol E85 est un carburant composé d'un mélange d'alcool éthylique et d'eau. Il est fabriqué à partir de betteraves ou de canne à sucre et contient environ 85 % d'éthanol. Le superéthanol E85 est utilisé dans les moteurs flexibles à carburant (FFV), qui peuvent fonctionner avec plusieurs types de carburant.

Le superéthanol E85 est un carburant renouvelable et plus propre que les carburants fossiles. Il contribue également à réduire les émissions de gaz à effet de serre.



En effet, lors de la combustion du superéthanol E85, les émissions de dioxyde de carbone sont inférieures de 34 % par rapport à celles du carburant fossile classique.



Le superéthanol E85 est disponible dans les stations-service en France depuis 2007. En 2013, il représentait environ 0,5 % du marché des carburants. La consommation de superéthanol E85 a augmenté de façon continue depuis cette date, atteignant les 2,4 % en 2018.

La composition du superéthanol E85

Comme nous avons pu le voir précédemment, le carburant bioéthanol E85 est composé d'alcool éthylique et d'eau. L'alcool utilisée en France est fabriquée à partir de betteraves à sucre et/ou de maïs. Le E85 est donc composé d'environ 85 % d'alcool et 15 % d'eau.



Le sucre contenu dans les betteraves à sucre et le maïs est fermenté pour produire de l'alcool éthylique. L'alcool éthylique est ensuite mélangé avec de l'eau pour produire le superéthanol E85.

Le superéthanol E85 est un carburant plus propre, moins polluant, que les carburants fossiles. Il est composé d'un combustible renouvelable et d'un additif naturel. Il contribue également à réduire les émissions de gaz à effet de serre.

Les caractéristiques physico-chimiques du superéthanol E85

Le superéthanol E85 est un carburant renouvelable et respectueux de l'environnement. En France, il est distribué par les pompes à essence "Total" et "Elf" mais aussi par les distributeurs comme Intermarché, leclerc ou Carrefour.



Le superéthanol E85 est un carburant à haute performance. Il permet une diminution des émissions de gaz à effet de serre et une réduction de la consommation de carburant. Le superéthanol E85 est également exempt de plomb et de composés aromatiques.



Le superéthanol E85 présente de nombreux avantages par rapport aux carburants fossiles. En effet, le superéthanol E85 est renouvelable et respectueux de l'environnement. De plus, le superéthanol E85 permet une diminution des émissions de gaz à effet de serre et une réduction de la consommation de carburant.

L'utilisation du superéthanol E85

Le superéthanol E85 est une combinaison d'alcool éthylique et de peroxyde d'hydrogène, utilisée comme carburant dans les moteurs à combustion interne. C'est un carburant plus propre que l'essence classique, car il produit moins de gaz à effet de serre. De plus, l'utilisation du superéthanol E85 permet de réduire la consommation de carburant et les émissions de CO2. Le superéthanol E85 est compatible avec les moteurs à essence, mais il est recommandé de faire quelques modifications au moteur avant de l'utiliser. Ces modifications permettent de réduire la consommation de carburant et les émissions de CO2. Pour utiliser le superéthanol E85, il faut d'abord le mélanger avec de l'essence. Le mélange doit être de 85% d'alcool éthylique et 15% d'essence. Ensuite, il faut ajouter le mélange dans le réservoir du véhicule. Le superéthanol E85 est un carburant plus propre que l'essence classique, car il produit moins de gaz à effet de serre. De plus, l'utilisation du superéthanol E85 permet de réduire la consommation de carburant et les émissions de CO2.

Les avantages et les inconvénients du superéthanol E85

Ce carburant est appelé « flexfuel » car il peut être utilisé dans les moteurs à essence classiques, sans modification du moteur. Le superéthanol E85 présente de nombreux avantages par rapport à l'essence classique. Tout d'abord, il est plus écologique car il permet de réduire les émissions de gaz à effet de serre. En effet, l'éthanol est un carburant renouvelable, produit à partir de la canne à sucre ou du maïs. De plus, l'utilisation du superéthanol E85 permet de diminuer la consommation de carburant, ce qui est un avantage non négligeable au niveau des coûts.



Cependant, le superéthanol E85 présente également quelques inconvénients. Tout d'abord, sa production est très énergivore et elle nécessite l'utilisation de grandes quantités d'eau. De plus, le superéthanol E85 n'est pas compatible avec certaines voitures, notamment celles équipées d'un moteur à injection directe.

Installation d'un kit bioethanol E85

Les kits de conversion E85 flex fuel permettent d'utiliser le carburant éthanol E85 à indice d'octane élevé dans les moteurs à essence. Conçu pour les conducteurs qui souhaitent augmenter la puissance de leur moteur sans faire de compromis,la conversion au bioethanol est le moyen le plus simple et le plus sûr de profiter des performances du carburant E85 à indice d'octane élevé.