Rolls Royce vintage : découvrez les modèles préférés des célébrités

Les voitures de luxe ne sont pas uniquement réservées aux rues de Monaco ou aux films de James Bond. Nombre de célébrités, amoureuses de voitures anciennes, ont jeté leur dévolu sur des modèles de Rolls Royce vintage. Découvrons ensemble quels modèles ont les préférences de ces stars et comment leur choix influence la popularité de ces modèles.

Les propriétaires célèbres de Rolls Royce vintage

Liste de quelques célébrités possédant une Rolls Royce vintage

Dans le monde du spectacle et de la célébrité, la Rolls Royce vintage est un symbole de classe et d'élégance indémodable. Plusieurs stars en possèdent une, ajoutant une touche classique à leurs garages déjà bien garnis :

John Lennon : Le chanteur des Beatles possédait une Rolls Royce Phantom V de 1965, peinte en couleur psychédélique.

: Le chanteur des Beatles possédait une Rolls Royce Phantom V de 1965, peinte en couleur psychédélique. David Beckham : L'ancien footballeur international a été aperçu au volant d'une Silver Shadow de 1970.

: L'ancien footballeur international a été aperçu au volant d'une Silver Shadow de 1970. Paris Hilton : L'héritière et businesswoman possède une Rolls Royce Ghost blanche de 2010.

: L'héritière et businesswoman possède une Rolls Royce Ghost blanche de 2010. Beyoncé et Jay-Z : Le couple de stars a été vu à bord d'une Silver Cloud de 1959.

Anecdotes sur l'achat de ces voitures par les stars

L'acquisition d'une Rolls Royce vintage n'est pas un acte anodin, même pour des célébrités. Ces voitures sont souvent le fruit de coups de coeur ou de cadeaux extravagants. Par exemple, David Beckham aurait acheté sa Silver Shadow après l'avoir découvert lors d'un séjour à Los Angeles. De son côté, John Lennon s'est offert un modèle unique de Rolls Royce avec une peinture psychédélique pour s'opposer à l'image traditionnelle de la marque.

Quant à Paris Hilton, elle s'est offert une Ghost pour son 30e anniversaire. Pour le couple Beyoncé et Jay-Z, leur choix s'est porté sur une magnifique Silver Cloud de 1959, témoignant de leur goût pour le vintage et l'authenticité.

L'achat d'une Rolls Royce vintage n'est donc pas simplement un signe de richesse, mais aussi une véritable déclaration de style. Ces voitures témoignent d'un amour pour l'élégance intemporelle et un sens de l'histoire qu'elles incarnent. Chaque modèle vintage a sa propre histoire et devient, à sa manière, une extension de la personnalité de son propriétaire.

En possédant de tels véhicules, ces célébrités contribuent non seulement à préserver l'héritage de Rolls Royce, mais aussi à renforcer la popularité et la fascination autour de ces voitures de légende.

Les modèles de prédilection des célébrités

Les célébrités ont généralement une inclinaison pour le luxe, la sophistication et le style classique réunis dans les modèles de Rolls Royce vintage. Faisons un zoom sur quelques-uns de ces modèles favoris.





Phantom V : Le préféré d'Elvis Presley

L'un des modèles phare de Rolls Royce appréciés par les célébrités est sans conteste le Phantom V. Sa popularité a été grandement renforcée, notamment grâce à des stars comme Elvis Presley, qui s'est offert une Phantom V en 1963, peinte en rouge. Avec son moteur V8 de 6,2 litres, sa carrosserie imposante, et son habitacle luxueux, ce modèle a su séduire plus d'un.

Silver Cloud : L'élégance pour Sophia Loren

La Silver Cloud a également ses adeptes parmi les célébrités. Rappelons que cette voiture a été produite entre 1955 et 1966 et est devenue une icône de l'élégance pour la jet-set de l'époque. Parmi ses fans, on compte l'actrice Sophia Loren, séduite par sa carrosserie raffinée et son confort hors pair.

Corniche : Le symbole de la dolce vita

La Corniche, produite entre 1971 et 1995, est un autre modèle très prisé. Souvent considéré comme le symbole de la dolce vita, ce cabriolet a notamment été adopté par Frank Sinatra, l'un des plus grands crooners de tous les temps.

Camargue : L'attrait pour le rare

La Camargue, unique par sa rareté (seulement 529 exemplaires produits entre 1975 et 1986), a également ses adeptes parmi les célébrités. On notera que l'acteur connu pour ses films d'action, Sylvester Stallone, en est le propriétaire.

Qu'ils soient séduits par l'élégance, l'attrait du rare ou le raffinement, ces personnalités ont contribué à rendre ces Rolls Royce vintage emblématiques. À travers leur choix, ils ont souligné la qualité des finitions, le confort de conduite et l'exclusivité de ces modèles. Une exigence que tout amateur de voitures de luxe saura apprécier. Il est donc intéressant de savoir que lors d'une éventuelle acquisition, ces modèles ont été les préférés des stars.

L'influence des célébrités sur la popularité des modèles de Rolls Royce vintage

Lorsqu'il s'agit de voitures de luxe, le choix des stars peut rapidement faire fluctuer le marché. En jetant leur dévolu sur un modèle de Rolls Royce vintage, elles ont en effet le pouvoir d'influencer sa popularité et, par extension, sa valeur sur le marché de l'automobile ancienne. Observons ensemble comment cette dynamique opère.

Comment le choix des stars influence-t-il la popularité de certaines voitures ?

Le monde des célébrités a toujours été un véritable miroir de tendances. Si leur penchant pour les Rolls Royce vintage suscite tant notre intérêt, c'est non seulement en raison du prestige de ces modèles, mais aussi du pouvoir d'influence qu'elles exercent sur le public. En effet, un modèle ayant appartenu ou étant toujours possédé par une célébrité peut voir sa valeur augmenter significativement.

Certaines célébrités vont même un peu plus loin et personnalisent leur voiture, ce qui donne à ces modèles une dimension unique. Par exemple, l'acteur Steve McQueen a peint sa Rolls Royce en vert. Ce nouvel attrait pour le modèle s'est aussitôt fait ressentir sur sa cote sur le marché.

Exemples de modèles devenus célèbres après avoir été choisis par des personnalités

Il n'est pas rare que l'achat d'une Rolls Royce vintage par une star devienne un réel phénomène médiatique. Prenons par exemple l'acteur David Beckham, qui s'est offert une Rolls Royce Phantom Drophead Coupé. Suite à cet achat, la demande pour ce modèle particulier a explosé.

Il faut évidemment mentionner John Lennon, membre du mythique groupe des Beatles, qui possédait une Rolls Royce Phantom V. Sa teinte originale "psychedelic" a totalement bouleversé l'image traditionnelle de Rolls Royce, son influence ayant contribué à l'ascension de ce modèle dans la culture populaire.

La Rolls Royce Silver Cloud II du chanteur Elvis Presley est également devenue un symbole d'élégance et de raffinement grâce à la notoriété de son propriétaire.

Ces choix influent donc directement sur la popularité de ces véhicules et contribuent à renforcer le mythe de la Rolls Royce vintage, une voiture de luxe indémodable et élégante, choisi par de nombreuses personnalités pour son charme intemporel.