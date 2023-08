Volkswagen Beetle ou coccinelle

Volkswagen possède une belle icône avec sa Golf, mais il ne faut pas accorder un statut inférieur à la Coccinelle ou Beetle, si vous préférez. Il est vrai que sa commercialisation a souffert d'un long hiatus, mais depuis 1998, elle a été sur le marché de manière ininterrompue jusqu'à l'arrêt de sa commercialisation en 2018. Depuis lors et jusqu'à sa dernière évolution, son design est devenu un peu plus sportif, mais avec la même philosophie, avec sa carrosserie à trois portes et ses nombreuses courbes.

Sa gamme de moteurs se composait de trois moteurs à essence de 105, 150 et 220 ch, tandis que ses deux diesels développaient 110 et 150 ch. Il y avait également un choix de niveaux de finition : Beetlemania, Design, R-Line et Dune. Ce dernier mérite une mention à part, car il a été lancé en 2016 avec une carrosserie de crossover très tendance ; on le différencie rapidement par sa garde au sol plus élevée et son spoiler distinctif. Elle était disponible à la fois en carrosserie fermée et en cabriolet avec sa capote caractéristique.

Histoire de la coccinelle



La Coccinelle de Volkswagen (Volkswagen Beetle, Volkswagen Vocho... selon le marché) est une icône de l'automobile, une voiture qui, au-delà d'être une compacte à trois portes au look attrayant, représente l'un des mythes vivants de l'automobile, comme la Porsche 911 ou la Ford Mustang.

Volkswagen a mis fin à sa production en 2003, date à laquelle elle a été fabriquée au Mexique, dans la ville de Puebla. Le modèle original était basé sur un assemblage mécanique simple, le moteur étant monté à l'arrière, avec une configuration boxer, refroidi par air et avec différentes cylindrées au cours de son histoire, passant également de la carburation à l'injection électronique et de l'allumage au platine à l'allumage électronique.

La coccinelle Volkswagen originale était un condensé de solutions simples. Par exemple, l'eau dans les essuie-glaces était entraînée par l'air provenant de la roue de secours. Vous pouvez en savoir plus dans notre article sur l'histoire de la coccinelle Volkswagen originale.

Une voiture compacte qui fait la différence

La dernière génération de la Volkswagen Beetle est la troisième. La deuxième génération de la Volkswagen Beetle a été appelée Volkswagen New Beetle et a été lancée en 1998 avec une configuration désormais plus conventionnelle de moteur et de traction avant et était disponible en styles de carrosserie coupé et cabrio, tout comme la Volkswagen Beetle actuelle.

La troisième génération a été présentée en 2011 comme un modèle 2012 et en 2016 elle a reçu un lifting, présenté comme la Volkswagen Beetle 2017, avec de timides changements, avec un nouveau pare-chocs, une nouvelle finition pour ses optiques, de nouvelles couleurs disponibles et de nouvelles options d'équipement. Sa mécanique est inchangée.

En chiffres, la troisième génération a 4 278 mm, une largeur de 1 808 mm et une hauteur de 1 486 mm, avec un coffre d'une capacité de 310 litres.

Une voiture hors du commun

La Volkswagen Beetle est une voiture compacte du segment C qui offre un look différent des voitures compactes habituelles, avec beaucoup de personnalité. En tant qu'alternative à la MINI Clubman, elle constitue également une alternative différente des habituelles voitures compactes telles que la Volkswagen Golf ou la Mazda3 .

Éditions spéciales de la Volkswagen Beetle

Au fil des ans, Volkswagen a présenté plusieurs éditions spéciales, telles que la Volkswagen Beetle 53 Edition, des modèles conceptuels plus sportifs, la Volkswagen Beetle R et même une version avec une certaine orientation tout-terrain, la Volkswagen Beetle Dune.

