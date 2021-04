Entretien voitures

Nous avons compilé nos meilleurs conseils d'experts, des trucs surprenants et des conseils d'entretien automobile pour prolonger la durée de vie de votre voiture.

Certains mythes sur l'entretien automobile semblent profondément inscrits. Bien sûr, bien des conseils sont logiques et judicieux et l'Internet en regorge, mais lorsqu'il s'agit de l'entretien de votre voiture, parfois ces conseils pourraient vous coûter plus cher et vous faire perdre plus de temps à long terme. Dans cette rubrique nous tâchons donc de vous guider simplement et de manière claire et précise. Ainsi vous devriez pouvoir éviter quelques pièges lorsque vous prendrez soin de votre voiture.

Quelles sont les causes d'un système antipollution défaillant C4 ? Il existe des véhicules qui sont équipés d‘un système appelé antipollution. Parmi ces véhicules-là, on peut mentionner la Citroën C4 Picasso qui après une utilisation excessive, un manque de révision et de visites chez le mécanicien, ou encore la négligence de certaines révisions, peuvent endommager son système antipollution à la longue. Dans cet article, vous découvrirez comment reconnaitre un système antipollution défaillant, en l’occurrence celui de la C4 Picasso.

Comment reconnaître un système anti-pollution défaillant de la Peugeot 207 ? La plus grande préoccupation de ce siècle demeure l’environnement. Et dans l’optique de sa protection et de sa préservation, toutes les industries doivent jouer leur jeu, y compris les fabricants automobiles. En effet, la production des véhicules modernes est régie par des normes anti-pollution de plus en plus sévères. Pour ce faire, les industriels ont équipé les voitures d’un système dit « anti-pollution ». Cependant, comme tout composant électronique, le système peut parfois s’avérer défaillant sur certains modèles de véhicules. La Peugeot 207 en fait partie. Tout est expliqué ci-dessous.

Comment reconnaître un régulateur de pression hs ? Chaque équipement mécanique peut être sujet à une panne suite à une usure ou un dysfonctionnement. Il en va de même pour le régulateur de pression des moteurs HDI. Sa défaillance engendre de nombreux problèmes que nous verrons plus bas. Le plus grave d'entre-eux reste le surplus de carburant dans le moteur.

Si, à l'accélération votre voiture produit un épais nuage de fumée noire, ou une perte de puissance, vous pouvez envisager un nouveau régulateur de pression. Dans cet article, nous verrons les bases à connaître sur le régulateur de pression, ainsi que les symptômes qui peuvent indiquer une défaillance de ce dernier.

Qu'est-ce qui distingue le SP95-E10 du SP95 ? Le SP95-E10 (ou E10) et SP95 sont tous deux des carburants sans plomb destinés à alimenter les véhicules avec des moteurs essence. Ce qui les distingue principalement est leur teneur en bioéthanol. Ce dernier est un biocarburant résultant de la fermentation de matières végétales telles que le blé, le maïs, ou les betteraves à sucre. Mais y a-t-il des conséquences si on se trompe de carburant lors du passage à la pompe ?

Quels sont les problèmes liés au Adblue sur les Peugeot 308 ? Bien que séduisante de part son style et sa coupe, la Peugeot 308 est soumise à la norme Euro 6. Elle dispose donc d'un réservoir Adblue. Ce liquide conçu pour protéger l'environnement est essentiel dans votre 308. Sachez que s'il venait à manquer, votre voiture ne démarrera pas. Si les amoureux du Diesel optent pour ce dernier grâce aux économies du carburant et sa fiabilité, les problèmes liés au Adblue et ses exigences peuvent vite les faire changer d'avis. Dans cet article, nous parlerons de l'Adblue et des problèmes que rencontre la 308 du lion face à lui.

Comment régler le jeu des soupapes sur moteur Briggs Stratton ? Si vous possédez une moto équipée d'un moteur Briggs & Stratton, vous êtes inévitablement un passionné qui sera amené, un jour ou l'autre, à bricoler son monter soi-même, par nécessité ou simple plaisir. Essentielles dans le moteur, les soupapes gèrent l'écoulement de vapeur de carburant. Des soupapes sales ou défectueuses peuvent se fissurer et générer des problèmes sur votre moto, comme la perte de puissance. Dans cet article, nous vous montrerons comment entretenir régulièrement vos soupapes et les régler si vous les changez. Cela ne vous prendra pas un temps fou et ne nécessite pas un matériel professionnel.

Quelle est la distribution qui concorde le mieux avec le Nissan Qashqai 1.6 DCI 130 ? Dans un marché automobile de plus en plus dynamique et face à une concurrence de plus en plus rude, le géant automobile Nissan met à jour son Qashqai avec un tout nouveau bloc Diesel inédit doté d’un start & stop, une première additivement à son révolutionnaire nouveau système d’aide au stationnement. Deux atouts qui renforcent son attractivité de plus belle. Pour ce qui est des équipements mécaniques, le Crossover de Nissan est doté des meilleures fonctionnalités, notamment en termes de distribution. Alors, chaîne de distribution ou courroie de distribution ? De quel type de distribution le Qashqai est-il est équipé ? Nous vous donnons la réponse dans notre article.

Réglage pompe injection Lucas moteur dw8, comment ça se passe ? Personne n’est complètement immunisé contre une panne de voiture, plus celle-ci est grave et difficile à trouver, plus on se soucie de savoir s’il a réellement une solution et surtout comment faire pour la trouver rapidement. Un problème de réglage de pompe injection de type moteur dw8 surgit souvent, il suffit d’une petite recherche Google pour se rendre compte à quel point ce souci est tellement récurrent. C’est plutôt le fait qu’un certain type de modèle de moteur, le dw8 pose un problème vu qu’il n’est pas très courant et que les propriétaires se retrouvent à chercher des solutions intermédiaires pour régler leurs pompes.

Comment gérer un problème de ventilation de Peugeot 307 HDi 110 ? Les pannes de voiture sont sûrement les problèmes les plus stressants que vous puissiez voir au quotidien, après tout, si votre voiture est votre unique moyen de circulation et de transport – il est évident qu’au moindre souci, votre journée peut être perturbée par ce type de problème. C’est dans ce cadre que nous allons aborder dans cet article une certaine panne de ventilation de votre Peugeot 307 HDi 110. Un problème plutôt récurent sur la toile et sur les forums d’automobile, la question est comment approcher ce type de problème et réparer sa voiture, sa ventilation, pour enfin, avoir le confort habituel dans son véhicule.

Comment fonctionne le voyant airbag de la BMW E46 ? Le voyant airbag est une fonctionnalité des plus importantes voire même indispensables présentent dans votre voiture. En effet, il fait partie des nombreux voyants qui se trouvent sur le tableau de bord de votre BMW E46. En fait, il clignote généralement pour vous indiquer un dysfonctionnement au niveau du système électrique de l’airbag. Dans cet article, on va vous faire découvrir les différentes raisons pour lesquelles le voyant d'airbag de votre BMW E46 se met à clignoter et comment réussir à l’enlever.

Quand faut-il changer la vanne EGR 1.9 DCI d'une Scénic 2 ? On tient quand-même à rappeler que comme tous les véhicules existants, la Scénic 2 est composée d’un tas de pièces jugées indispensables à son bon fonctionnement. Jusque-là, on est tous et toutes d’accord, n’est-ce pas ? Cependant, et cela va de soi que si l’une d’entre elle venait à lâcher, tout sera déréglé et la voiture ne pourra plus rouler comme avant. En effet, on retrouve d’ailleurs, parmi toutes ces pièces plus qu’importantes, une vanne EGR 1.9 DCI qui joue un rôle, elle aussi, qui est vraiment crucial. Et donc, il y a sûrement des personnes parmi vous qui se demandent à quoi sert exactement une vanne EGR 1.9 DCI d'une Scénic 2 et quand il faut penser à la changer.

Qu'est-ce qu'un joint de culasse défaillant ? Le maintien de son véhicule dans de bonnes conditions impose que tout composant qui n’est plus approprié à cause d’un accident ou de l’usure à long terme, soit remplacé par une pièce de rechange. Cette dernière joue un rôle majeur dans l’entretien et la réparation du véhicule. Cependant, certains organes sont plus touchés que d’autres, principalement le moteur. Les pièces susceptibles de nécessiter un changement sont : l’embrayage, le joint de culasse, le turbo, les injecteurs, le démarreur, le filtre à air, les bougies… Notre article s’intéresse au joint de culasse. Nous allons déterminer son rôle dans le fonctionnement d’un véhicule et ses conséquences en cas de défaillance.

Combien de litres d'huile mettre dans la boîte à vitesse ? L'huile qu'elle soit destinée au moteur ou la boîte à vitesse, joue un rôle primordial au bon fonctionnement de votre véhicule. Elle lubrifie les différents mécanismes pour assurer un fonctionnement idéal. Le thème que nous abordons aujourd'hui est l'huile de boîte à vitesses. Qu'elle soit automatique ou mécanique, la boîte à vitesses contient plusieurs mécanismes reliés entre-eux, afin d'assurer leur liaison et éviter qu'ils se bloquent, l'huile vient les lubrifier. Nous verrons donc, combien de litres d'huile faut-il mettre dans sa boîte à vitesse ? Quand ? Et surtout comment ?

Comment réparer une panne de frein de parking Scenic 2 ? Lorsqu’une panne de voiture trouve son origine dans des problèmes surgissant avec le temps, il est tout à fait normal que le propriétaire du véhicule ne s’alarme pas trop, les voitures ont souvent des pannes qui viennent avec le temps et l’utilisation. Cependant, quand une panne est déjà là lors de l’acquisition d’un véhicule neuf, et qu’elle fait beaucoup plus penser à un défaut de fabrication – le problème est tout autre. C’est le cas d’un certain souci avec le frein de parking défaillant des Scénic II, Renault pourtant étant une grande marque, ne semble pas vouloir expliquer pourquoi presque tous ses véhicules Scénic II rencontrent ce type de panne.

Comment et quand changer le démarreur Scénic 1 phase 2 1.9 DCI ? Inutile de vous rappeler que la quasi-totalité des véhicules existants y compris la Renault Scénic 1, sont dotés de pièces plus importantes les unes que les autres dont ces derniers ne peuvent se passer. Parmi ces pièces si indispensables, on peut citer en l’occurrence le démarreur qui, malgré sa petite taille, contribue de manière considérable au fonctionnement des automobiles et de la Scénic 1 en particulier. Qu’est-ce qu’un démarreur Scénic 1 phase 2 1.9 DCI ? Quel est son rôle ? Quand faut-il le changer ? C’est ce qu’on va découvrir dans cet article.

Quelles sont les règles à respecter pour assurer un couple de serrage d'injecteurs 1.6 HDI ? Les fabricants spécialisés dans l’automobile ont conçu tous les véhicules de façon à ce qu’ils soient fabriqués presque de la même manière, en parlant bien-sûr des équipements de base, c’est-à-dire « les organes vitaux », si l’on peut dire cela ainsi, des véhicules en question. En effet, vous l’aurez toutes et tous compris, on ne parle pas là des designs et autres conceptions innovantes. En général, ils sont tous équipés de moteurs, batteries, de tableaux de bord, de tuyaux d’échappements, et bien évidement d’injecteurs. Vous savez sûrement que ces derniers doivent être très bien resserrés afin d’éviter les dégâts qui toucheront des pièces se trouvant à proximité ou bien même entrainer des problèmes plus graves sur l’ensemble du véhicule. Découvrons dans cet article, le couple de serrage d’injecteurs 1.6 HDI.

Comment parvenir à changer l'ampoule d'une Renault Modus sans démonter le pare-choc ? Feux de route, feux de freinage, feux de stop… Lorsqu’une ampoule ne fonctionne plus sur votre véhicule, il est indispensable pour votre sécurité et celle des autres usagers de la changer. Additivement à cela, rouler avec des ampoules défectueuses est susceptible de vous exposer à des contraventions.

Où trouver le boitier anti démarrage Clio 2 ? Depuis 1919, les constructeurs tentent de rendre leurs autos de plus en plus fiables. Le vol de voiture étant un phénomène faisant rage, il est important de sécuriser votre bien. Nous aborderons aujourd'hui, le système antidémarrage présent sur les Clios 2. C'est le modèle CLE qui y est installé. Il fonctionne avec un boitier antidémarrage présent sous le tableau de bord et la clé de contact. Il peut arriver qu'une panne de ce système vienne immobiliser votre véhicule, il est donc bon de savoir comment il fonctionne.

Quelles sont les caractéristiques de la Renault Scénic 2 ? Le monospace compact est un type de véhicule destiné à un usage familial. Sa praticité reste inégalée pour les familles. Il dispose d’une carrosserie plus haute et plus volumineuse que les voitures du type break, il bénéficie d’un aménagement intérieur confortable avec un coffre spacieux et différentes motorisations. Et parmi ces monospaces, on retrouve le Renault Scenic 2, le Volkswagen Touran, ou encore, la Seat Altea. Notre article s’articulera autour du Renault Scenic 2 et plus précisément son airbag.

Comment choisir un lubrifiant de qualité pour un moteur automobile ? Face aux contraintes réglementaires relatives au secteur de l’automobile et les exigences des consommateurs, les fournisseurs de pièces automobiles rivalisent d’ingéniosité pour pousser encore plus loin leurs limites, en termes de performance et de compétitivité. Réduire la consommation de carburant et l’émission du dioxyde de carbone est un défi à relever par les leaders mondiaux de l’industrie automobile. Découvrons dans cet article les caractéristiques qui font d’un lubrifiant, un atout pour de meilleures performances du moteur.

Comment entretenir les freins d'une voiture ? L'inspection régulière des freins est un élément essentiel d'un bon entretien de votre voiture, qui peut vous faire économiser de l'argent et surtout sécuriser vos trajets. Assurez-vous que vos freins et vos rotors sont correctement entretenus en suivant les étapes décrites. Votre sécurité ainsi que celle de vos passagers, des piétons et des autres conducteurs est en jeu.

Les peintures automobiles qui vont redonner à votre véhicule son lustre d’origine Toutes les marques de peintures assurent une protection des tôles de carrosserie contre la corrosion. Avant la mise en peinture, certains critères entrent en jeu et peuvent influencer sur le choix. Une peinture de qualité contribuera à la longévité de la carrosserie et permettra de faire des économies. Découvrez comment entreprendre une peinture automobile.

Rénovation de voiture, teindre l'intérieur Vous cherchez des informations sur la teinture d'intérieur pour automobile, alors vous êtes au bon endroit ! Les gens parlent toujours de peindre les plastiques d'intérieur. Normalement, les voitures qui ont des pièces de deux tons, comme un tableau de bord ou des panneaux de porte, ont une couleur primaire et la couleur secondaire est généralement le résultat de la teinture/peinture.



Comment nettoyer vos roues ? Il n'y a rien de tel que les jantes et les roues. Certaines personnes s'en fiche et d'ailleurs ne les nettoient jamais pendant la durée de vie de leur voiture, moi ça me rend fou. Manique moi, non ! Heureusement, il existe de super produits qui nettoient tout, quel que soit l'état. Alors, faites un petit arrêt rapide pour nettoyer la poussière de vos pneus et faire briller vos jantes comme quand elles étaient neuves.

Rénovation automobile, traitement carosserie et cuir Quelle que soit votre motivation pour restaurer une voiture, c'est un travail de patience, qui demandera du temps, de l'habileté et, bien sûr, un bon garage ou un atelier avec les bons outils pour le travail. Pour un amateur de voitures anciennes, ramener une voiture à la vie est une expérience gratifiante, et qui pourrait sans aucun doute vous faire réaliser un profit lorsque vous la vendrez.